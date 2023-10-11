【券商點睇】海南旅遊旺季即將到來 中免優先獲行業復甦紅利

安信國際報告指，中國中免（01880）第三季業績表現符合市場預測，單季收入149.8億元（人民幣，下同），按年增長27.9%，純利13.3億元，按年上升93.2%。此外，季內毛利率恢復至34.3%，按年、按季分別提升9.58個百分點及1.8個百分點，主要因產品結構優化和折扣幅度收窄。

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報告稱，中秋與國慶期間，海口、三亞、瓊海三家機場共完成航班起降7,276架次，旅客吞吐量達到115.8萬人次，按年分別增長143%、255%。同一時間，海南離島免稅銷售額及購物人數均較去年同期翻倍增長。數據顯示，雙節期間海南離島免稅銷售金額達13.3億元人民幣，按年增長117%；免稅購物人數達17萬人次，同比增長143%。

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該行表示，海南旅游旺季主要是在冬季，尤其是過年前後，隨着旺季的到來，以及產品結構優化和折扣的收緊，中免的銷售業績有望得到持續改善。伴隨市內免稅政策的落地和島內旅遊維持高景氣，海南能夠更大程度的留存住此前因疫情從海外回流的購物需求，中免作為行業龍頭能優先享受行業復甦紅利。

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責任編輯：林衛