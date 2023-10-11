【券商點睇】月度銷量不斷創新高 理想汽車估值享有溢價

安信國際表示，理想汽車（02015）9月共計交付新車3.6萬輛，按年增長213%，創單月交付新高，連續4個月單月銷量達到3萬輛，並呈逐月增長態勢。另公司在20萬元（人民幣，下同）以上NEV市場的市佔率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二；並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。

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該行認為，理想汽車銷售的趨勢向好，公司正提升產能﹐預計第四季交付將達到每月4萬輛。為提升銷售能力與服務能力，公司的銷售服務網絡持續擴張，截至9月30日，理想汽車在全國已有361家零售中心，覆蓋131個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心318家，覆蓋213個城市。

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報告稱，該行預計12月推出首款純電車型MEGA，明年會發布四款新車，預計Mega是售價在50萬元以上的純電MPV車型，另明年公司再會發布四款車，包括一款增程SUV和三款純電車型，進一步鞏固產品優勢。基於月度銷量不斷創新高，業績全面向好，公司比較同業估值可享有溢價，維持目標價225港元，「買入」評級。

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責任編輯：林衛