【券商點睇】海外收入顯著增長 愛康醫療集採風險出清

國信證券指出，愛康醫療（01789）上半年通過積極的市場開拓，來自海外收入實現1.13億元人民幣，按年增長78.3%。另公司獲得金屬3D打印脛骨平台註冊證，這是在膝關節3D打印產品上的又一重大突破，正式將國產膝關節產品引入3D打印時代。

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報告稱，公司定位創新技術賦能融合專家形象，於上半年基於3D打印技術圍繞脊柱和創傷領域推出一系列創新產品。創新材料方面，公司牽頭申報的生物醫用超高分子量聚乙烯材料入圍工信部和藥監局聯合組織的「創新任務揭榜掛帥」項目，助力高端生物醫用耐磨聚乙烯材料的國產化。

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國信證券略下調其盈利預測，預計2023至2025年純利按年增速為30.2%、30.6%和30.8%；每股盈利（EPS）為0.24元人民幣、0.31元人民幣及0.41元人民幣，當前股價對應今年預測市盈率約為24倍。現時國內關節手術滲透率較低，未來行業將維持高景氣度，集採風險出清，看好公司長期成長潛力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛