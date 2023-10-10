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【儲局官員】博斯蒂克：若美國經濟前景發生變化　可能需要進一步加息

股市 22:50 2023/10/10

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環球局勢近日變化頻仍，美國亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）坦言，以色列的衝突對經濟的影響存在不確定性，但認為聯儲局需要靈活應對風險，隨時適應變化，雖然自己認為當局不需要再提高利率，但如果前景發生變化，依然可能需要進一步加息。

他認為，美國通脹情況已有改善，但達到通脹目標仍有很長的路要走，聯儲局有更多工作要做，惟現時政策處於一個良好位置，可以讓通脹重回2%的目標水平。

博斯蒂克認為美國經濟在自己的點陣圖預測中不會出現衰退，而且貨幣政策影響尚有很多未顯現，故直言當局不需要提高利率。但他同時補充，如果前景發生變化，可能需要進一步加息，強調未來可能加息不是自己目前的預期，但提到聯儲局正在尋找利率的新平衡狀態。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 通脹
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