【分析】持有碧桂園債轉股　建滔集團幾時掟貨？

建滔集團 （00148） 最新發布通告，向碧桂園 （02007） 追債16億元，建滔集團的財務公司，原向碧桂園於2021年借出19億元貸款，自還款首期已開始拖欠，建滔8月底曾發通告，當時選擇債轉股充當首期還款，碧桂園因而發行3.5億股還債。建滔集團還持有碧桂園該批股權嗎？其實一早沽了。

碧桂園8月30日公布發行3.5億股，每股發行價0.77元，較當時上一個交易日收市價0.88元折讓12.5%。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，8月31日廣發證券（香港）的倉位，曾接收超過3.5億股的貨，估計是建滔集團的相關倉位。

9月1日，香港吹10風球停市，建滔集團無緣沽貨，人民銀行同日再推下調金融機構外滙存款準備金率，紓緩人民幣貶值，再加上當時新推的「認房不認貸」，以及下調存量房貸利率，碧桂園股價在復市後上升，建滔集團亦未有沽貨。

碧桂園於9月4日大升14.6%，9月6日更大升20.8%，股價升至1.22元，較建滔集團0.77元的接貨價高0.45元或58%。

估計建滔集團於9月7日出手，當時持續反彈的碧桂園，當日股價急瀉12.3%，收報1.07元，廣發證券（香港）的倉位當日減少1.17億股。

不過，9月8日再打風休市，廣發證券（香港）的倉位於緊接的9月11日，再沽出2.33億股，當日股價收報1.03元，再跌3.7%。

雖然估計建滔集團賣出價較接貨價的0.77元高，但難以補償全筆債餘額16億元的損失，以碧桂園現價0.75元計，未知會否再考慮再來一次債轉股？

記者：譚志偉