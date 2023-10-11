【分析】建滔集團將碧桂園債轉股　未輸得晒？

建滔集團 （00148） 最新發布通告，向碧桂園 （02007） 追債16億元，預期或錄減值虧損。建滔集團的財務公司，原向碧桂園於2021年借出19億元貸款，但首期還款已開始拖欠，建滔8月底曾發通告，當時選擇債轉股充當首期還款，碧桂園因而發行3.5億股新股還債，建滔能否保住不輸錢？資料顯示建滔或已沽出該批股份，但未必輸錢，若餘額欠款分批債轉股，看準時機，可能所輸有限。

碧桂園8月30日公布發行3.5億股，每股發行價0.77元，較當時收市價0.88元折讓12.5%。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，8月31日廣發證券（香港）的倉位，曾接收超過3.5億股的貨，估計是建滔集團的相關倉位。

9月1日，香港吹10風球停市，建滔集團無緣沽貨，人民銀行同日再推下調金融機構外滙存款準備金率，紓緩人民幣貶值，再加上當時新推的「認房不認貸」，以及下調存量房貸利率，利好股份走勢。

碧桂園於9月4日大升14.6%，9月6日更大升20.8%，股價升至1.22元，較建滔集團0.77元的接貨價高0.45元或58%。

估計建滔集團於9月7日出手沽貨，碧桂園由升轉跌，股價急瀉12.3%，收報1.07元，廣發證券（香港）的倉位當日減少1.17億股。

不過，9月8日再打風休市，廣發證券（香港）的倉位於緊接的9月11日，再沽出2.33億股，當日股價收報1.03元，再跌3.7%，該倉位共沽出3.5億股。

估計建滔集團賣出價較接貨價的0.77元高。若全筆債餘額16億元都來債轉股，雖然難度亦比上一次大，但碧桂園現價仍有0.75元，或沽貨時所輸有限。

記者：譚志偉