【內房危機】碧桂園未償還近16億元欠款 建滔預計或錄減值虧損

建滔集團(00148) 宣布，根據融資協議的條款，碧桂園(02007)作為借款人須分期償還貸款人融資的本金金額連同應計利息，並須於2023年12 月償還最後 一期款項。融資協議之未償還本金金額為15.98億元。鑒於碧桂園未能根據融資協議償還款項，貸款人向碧桂園發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付 款項。收回融資協議項下未償還款項的行動仍在進行中。建滔正在評估上述事項對集團的影響，目前預計公司可能會錄得減值虧損，從而對公司截至2023年12月31日止年度的損益賬造成影響。於公告日期，建滔並不認為上述事件會對集團整體的一般業務過程、日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

東方海外上季 總收入按年跌65% 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

資金出現壓力的碧桂園8月曾宣布，向建滔旗下永恒信貸配股抵債2.7億元。交易後碧桂園仍欠建滔約16億元。建滔當時指出，經考慮當時股價及市場環境，認為認購事項及認購協議項下擬進行的交易使公司能夠將應收款項轉換為公開上市股份以提高流動性及靈活性。

【內房危機】碧桂園境外債未支付到期金額4.7億 9月銷售額61.7億人幣大跌8成 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機