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【內房危機】借錢予碧桂園淪「苦主」　建滔集團料16億未收款需錄減值、股價跌1%

股市 09:47 2023/10/11

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碧桂園 （02007） 債務告急，預期無法履行境外債務款項償付責任。建滔集團 （00148） 周二（9日）公告，碧桂園未能根據融資協議還款，未償還本金達15.98億元，已向碧桂園發出法定要求償債書，預期可能會錄得減值虧損，對年度賬目造成影響。建滔補充，不認為事件對整體一般業務過程、日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響。建滔集團今早股價逆市跌1%，暫報17.34元。

建滔集團強調，追債行動仍在進行，正評估對集團的實際影響。

建滔集團2021年12月，經全資附屬公司永恒信貸向碧桂園借出的18.8億元貸款，分期兩年還款，首期還款本金連利息3.19億元。

建滔集團今年8月底時發出通告，需以股代債，認購2.7億元股份，以抵銷首期部份還款，以碧桂園當時市價計算認購價，相當於3.5億新發行股份或1.25%，未償還本金仍有15.98億元。

該筆碧桂園融資最後一期還款期為2023年12月，未償還的本金仍為15.98億元。

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記者：譚志偉

港股 內地物業 建滔集團（00148） 碧桂園（02007）
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