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【分析】為何綠債暗盤跌穿100元　立即被買入？

股市 19:07 2023/10/10

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32萬人認購綠債，可見市場的關注程度，綠債價格在富途的暗盤交易場的波動較大，低見99.3元，高見100.8元，不過，更多時是貼在100元，為何綠債跌穿100元被迅速買入？因為高息。

綠債的保底息高達4.75厘，可以與甚麼回報做比較？可以用強積金回報做比較，自強積金2000年12月1日的年化回報計，截至2021年底，綜合為4.3%，這是累積20年的綜合回報指標，而綠債回報4.75%，已跑贏這個指標。

滙豐卓越理財同日公布2023新中產報告，少於1000萬流動現金的受訪者，投資組合中有40%放於無風險的存款，反映大家都不想蝕本。

強積金自推出以來，貨幣市場基金的平均年回報其實只有0.7%，債券基金的平均年回報亦只是2.5%，故綠債有4.75%回報，對他們來說，是非常吸引。反而要問一句，為何在低於100元沽綠債？

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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