杜拜貴婦一周花逾780萬 一次買5.6萬元朱古力

來自杜拜的貴婦Linda Andrade經常在社交平台分享日常的富貴生活，近日她更披露自己如何一周豪花逾近百萬美元（約781.8萬港元），包括一次高達逾7,000美元（約5.47萬港元）的朱古力開支。

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Linda Andrade首先透露，自己先「入帳」超過140萬美元（約1,094.7萬港元），同時展示手中的鑽石戒指及手鏈。隨後Andrade稱在名店購物時，便豪花逾35萬美元（約273.7萬港元）。

23歲的Andrade其後表示，丈夫Ricky給予近23萬美元現金（約179.8萬港元），並用在享用兩餐美食之上。影片中她更透露，及後用7,210美元（約5.6萬港元）買朱古力享用。

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根據影片描述，Andrade一周開支估計接近100萬美元。巨額花費震驚一眾網民，有人希望自己能夠成為她，更有網民坦言朱古力要價超過7,000美元令人難以置信。

據悉，Andrade年僅19歲時已經成婚。Ricky此前曾披露，擔任地產投資者讓他可以月入超過15萬美元（約117.3萬港元）。夫婦被指擁有3間房屋，分別位於美國加州﹑拉斯維加斯及阿聯酋杜拜。

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責任編輯：吳漢培