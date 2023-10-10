【跨境網購】順豐集運服務升級　跨境集運最快即日送達

近年跨境網上購物成為香港市民生活的一部分，為滿足香港市民網上購物的跨境物流需求，順豐宣布於10月10日起，全面升級順豐集運（SFBuy），香港用戶只要在當日上午10時前為內地集運倉的包裹合單，最快當日可送達，而且全港配送上門，不設住宅附加費。

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順豐宣布於10月10日起，全面升級順豐集運（SFBuy），派送時效全面提升，為香港客戶提供更方便和高效的網購體驗。由10月10日起，從內地網購平台下單的包裹，在抵達順豐集運倉庫後，若在上午10點之前合併訂單，當日便可送至香港客戶手中；若在10點之後合單則可在次日送達。

客戶均可按需要自行選擇，不論是直送上門、還是在超過1,500個營業點、順豐自助櫃及合作點自取，方便靈活。如選擇全港包裹配送上門服務，更不設收取住宅附加費。無論是工商或住宅區域，均劃一收費，配送上門收費首1公斤¥17.9（約19.2港元）起；自取則由¥13.9（約14.9港元）起。

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責任編輯：李智賢

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