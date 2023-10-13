【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】重遊舊地 𣈱遊東龍島白崖猶如土耳奇棉花堡

暢遊東龍島白崖猶如土耳奇棉花堡

2020 年介紹過《輕輕鬆鬆香港本地探索之旅》「暢遊東龍島猶如去日本沖繩」，今次2023 重遊舊地，第一次遊東遇到好心餐廳合全士多老闆，提筆者與朋友山路有樹，要小心。

東龍島的白崖據說是經由人為加工而成，白色的部分其實為石灰粉，為了導航船隻及防止大船撞山閣淺。猶如土耳其熱門景點「棉花堡」，好多行山人士來打卡。

▲ 之前介紹過《輕輕鬆鬆香港本地探索之旅》「暢遊東龍島猶如去日本沖繩」， 天朗氣清的確似沖繩。

▲ 𣈱遊東龍島白崖猶如土耳奇棉花堡 ，好多行山人士都打卡，筆者都唔輸蝕

想前往東龍島白崖，可於三家村碼頭或西灣河碼頭乘船至東龍島公衆碼頭，到達東龍島後再向右方鹿頸灣方向前行，經過無線電站後，步行約10至15分鐘便能到達白崖的岸邊。全程大約5.5公里，此路線有攀爬，新手不適宜。

▲ 好多行山人士係東龍島打卡，筆者同朋友都唔輸蝕

落山後，筆者幫襯好心餐廳「合全士多」，老闆是退休的，全部心機放喺士多。 筆者上次嚟東龍島應該係3 年前，都係幫襯合全士多。 今次食左西多士同咸檸七，咸檸七既咸甘吉足足有成5 CM, 好入味。 行完山飲一杯，生津解喝！另外，可以介紹下西多士，唔太甜。仲有合全士多嘅紅豆沙全部用柴火燒煮糖水，別有一番風味！如果嚟東龍島，一定要試下，另外，「合全士多」有提供住宿，大約200 元左右一位。

▲ 東龍島「合全士多」咸檸七既咸甘吉足足有成5 CM, 好入味

▲ 合全士多嘅紅豆沙全部用柴火燒煮糖水，別有一番風味！

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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