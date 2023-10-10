【e療解碼@iM網欄】AI醫生會普及嗎？

科技不斷進步，令人工智能（AI）在醫療領域的應用越來越廣泛，AI醫生是其中一個正在快速發展的範疇。所謂的AI醫生，是指透過機器學習和大數據分析等科技，模擬人類醫生的診斷和治療過程，為患者提供醫療建議和治療方案。儘管AI醫生在多方面均具有優勢，但亦存在一些潛在問題。

AI醫生其中一個最明顯的好處，是較人類醫生可以更高效和準確診斷。 由於AI醫生可以快速處理大量的醫學數據，不單可以令患者更快得到診斷結果，並及時採取相應的治療措施，而且由於AI醫生分析的數據量可以非常龐大，判斷亦相對更加客觀和準確。

另一個AI醫生的優勢，是可以提供24小時無間斷的服務。 與人類醫生相比，AI醫生不受時間和空間限制，可以隨時為患者提供諮詢和建議。 這對於居住在偏遠地區或無法立即獲得專業醫療服務的患者來說尤為重要。 此外，在緊急情況下，AI醫生還可以提供緊急救援指導，引領患者採取必要的急救措施。

然而，若要AI醫生更普及使用，必須要解決目前面臨的多個問題和挑戰。

首先是隱私和安全問題。 由於AI醫生需要大量個人健康數據來進行分析和診斷，在數據傳輸和儲存過程中，可能會存在洩露或被駭客攻擊的風險。因此相關的個人資料保障措施，是醫療機構必須要正視的問題。

其次是AI醫生缺乏人情味和同理心。 與人類醫生相比，AI醫生與患者交流時可能無法提供足夠的關懷和支援。 尤其是在面對一些複雜或情感化較強的疾病時，患者或需要善於傾聽並給予鼓勵支持的醫護人員進行溝通，才能獲得適切的協助。

此外，使用AI醫生時，亦要考慮責任與法律問題。 由於目前還沒有明確規定誰應該為AI產生的錯誤負責，相關法律框架亦不完善，當出現錯誤診斷或治療失誤時，誰需要承擔責任？因此，在推廣使用AI醫生之前，制定相關政策並明確界定責任非常重要。

以上的各種原因，令病人普遍未對AI醫生投資百分之百的信心。亞利桑那大學健康科學院在今年發佈的一項調查就顯示，超過一半受訪者並不完全信任AI醫生提供的建議。但不少受訪者同時認為，AI能協助醫護人員診症，提升效率。故此，AI醫生即使在短期內不會完全取代人類醫生，但在技術迅速發展下，AI對醫療領域將會持續帶來重大影響。我們可以預期，日後在接受醫療服務時，不時會發現AI醫生向人類醫生提供各種各樣的支援。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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