北角半山海景臺成交價重回7年前水平　三房1150萬連車位售

近月二手成交淡靜，樓價持續整固，不少屋苑樓價已重設五、六年前水平，新近北角半山海景臺低層單位成交，成交價回歸7年前的購入價。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新成交是北角半山雲景道海景臺，物業低層D室，單位實用面積約729平方呎，單位屬三房兩廳主人套房，配已改為兩房間隔單位，連一車位，向東北眺望維港海景，原業主今年7月放盤，原先放盤價為1,280萬元萬元，最終減價130萬至1,150萬元成交，實用呎價約15,775元，減幅約10%。

蔡嘉駿補充，單位原業主於2016年6月以1,150萬元購入上址，持貨7年帳面平手離場，但計算釐印費等成本，業主實際上蝕讓離場。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機