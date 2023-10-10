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北角半山海景臺成交價重回7年前水平　三房1150萬連車位售

股樓投資 18:43 2023/10/10

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近月二手成交淡靜，樓價持續整固，不少屋苑樓價已重設五、六年前水平，新近北角半山海景臺低層單位成交，成交價回歸7年前的購入價。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新成交是北角半山雲景道海景臺，物業低層D室，單位實用面積約729平方呎，單位屬三房兩廳主人套房，配已改為兩房間隔單位，連一車位，向東北眺望維港海景，原業主今年7月放盤，原先放盤價為1,280萬元萬元，最終減價130萬至1,150萬元成交，實用呎價約15,775元，減幅約10%。

蔡嘉駿補充，單位原業主於2016年6月以1,150萬元購入上址，持貨7年帳面平手離場，但計算釐印費等成本，業主實際上蝕讓離場。

 

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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