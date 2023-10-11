【網絡質素】DoCoMo斥資15.7億改善網絡品質　目標在今年底完成9成工程

日本電訊商NTT DoCoMo的名字的意思，是代表該公司「在哪裡都能用得到」，但自今年起其流動網絡就屢被詬病品質下降，尤其是城市地區。日前NTT DoCoMo就舉辦記者會，宣布將斥資300億日圓（約15.7億港元）改善網絡品質，目標在今年底在全國2,000多個地點完成90%以上改善工程。

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NTT DoCoMo宣布正在全國2,000多個地點進行網絡品質的改善工程，包括由列車內到車站的沿線範圍、住宅區、市中心等。包括由列車內到車站的沿線範圍。為了這項工程，該公司已先期投資了300億日圓（約15.7億港元）。預計在9月底前完成約70%工程，12月前完成90%以上。

新的工程將在車站、住宅區、市中心等2,000多個地區採取的改善措施，除了擴建或安裝新的5G/4G設備外，該公司還將調整現有基地台的無線電波發射角度、輸出和方向，以及提高5G上傳速度。該公司表示工程完成後的品質標準是「讓客戶安心觀看影片的通訊品質」。

NTT Docomo已先後在4月和7月舉行記者會，回應網絡品質下降的問題。該公司承認自2023年初，網絡品質明顯惡化，但目前僅只有在東京的新宿、澀谷、池袋和新橋這4個地點完成了改善工程。

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責任編輯：李智賢

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