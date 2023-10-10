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三星 SK海力士無需美國單獨批准 可以無限期向中國工廠供應美國晶片設備

環球政經 10:55 2023/10/10

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韓國總統府周一（8日）宣佈，三星Samsung（005930）、SK海力士 SK Hynix（000660）將可以無限期向中國工廠供應美國晶片設備，無需美國單獨批准。預計美國將延長對韓國晶片製造商的豁免，即美國晶片設備進入中國需獲得許可。

韓國總統經濟事務高級秘書崔相木（Choi Sang-mok）說：「韓國半導體企業在中國運營和投資的不確定性已大大緩解，它們將能夠冷靜地尋求長期的全球管理策略。」崔美國已經將這項決定通知了三星和SK海力士，表明該決定已經生效。

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總統辦公室表示，美國商務部正在更新其 「有效最終用戶」名單，以表明哪些實體可以接受哪些技術的出口，從而允許三星和SK海力士繼續向其中國工廠供應某些美國晶片製造工具。一旦被列入該名單，就無需再獲得單獨出口案件的許可。

三星和 SK 海力士是全球最大和第二大記憶體晶片製造商，已在中國的晶片生產設施上投資數十億美元，並對此舉表示歡迎。

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三星在聲明中說：「透過與相關政府的密切協調，我們在中國的半導體生產線運作的不確定性已大大消除。」

SK 海力士表示：「我們歡迎美國政府決定延長出口管制條例的豁免期限。我們相信這項決定將有助於穩定全球半導體供應鏈。」

三星電子在中國西安的工廠生產約40%的NAND快閃記憶體晶片，而SK海力士在無錫生產約40%的DRAM晶片，在大連生產20%的NAND快閃記憶體晶片。

TrendForce 的數據顯示，截至 6 月底，這兩家公司共控制了全球近 70% 的 DRAM 市場和 50% 的 NAND 快閃記憶體市場。

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記者：張瑋婷

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