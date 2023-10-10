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年輕教師430萬購將軍澳康盛花園三房　長情業主趁機沽貨

股樓投資 18:14 2023/10/10

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再有長情業主沽貨離場。這班業主購入價低，普遍願意大幅減價促成交易。利嘉閣地產鄭啟聰稱，將軍澳康盛花園2座低層H室，實用面積589平方呎，三房間隔，外望開揚山景，原先開價520萬元，日前以430萬元易手，實用呎價約7,301元。 

鄭啟聰稱，買家為年輕教師，心儀屋苑環境清幽，加上景觀優美，而且單位實用，保養良好，所以決定向業主洽購。而原業主早於1989年以35萬元（未補地價）買入單位。 

代理補充，屋苑現時有約54個放盤，最低入場費約440萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 康盛花園 利嘉閣 二手市場

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