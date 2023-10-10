年輕教師430萬購將軍澳康盛花園三房　長情業主趁機沽貨

再有長情業主沽貨離場。這班業主購入價低，普遍願意大幅減價促成交易。利嘉閣地產鄭啟聰稱，將軍澳康盛花園2座低層H室，實用面積589平方呎，三房間隔，外望開揚山景，原先開價520萬元，日前以430萬元易手，實用呎價約7,301元。

鄭啟聰稱，買家為年輕教師，心儀屋苑環境清幽，加上景觀優美，而且單位實用，保養良好，所以決定向業主洽購。而原業主早於1989年以35萬元（未補地價）買入單位。

代理補充，屋苑現時有約54個放盤，最低入場費約440萬元起。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機