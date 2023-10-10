  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】景順：內房刺激政策難提振民企　繼續關注行業下行風險

股市 18:04 2023/10/10

分享：

分享：

中港股市走勢疲弱，當中內房股今日再度走軟，普遍錄得高單位數跌幅。景順投資董事總經理兼亞太區固定收益主管黃嘉誠認為，雖然內房推出了「認房不認貸」等支持政策，惟相關措施等民企開發商銷售提振力度有限，亦無助解決違約相關問題，故繼續關注中國房地產行業的下行風險和潛在的溢出效應風險。

國企開發商更能受惠刺激政策

他表示，內地近期除推出「認房不認貸」政策外，亦有降低首付比例及抵押貸款利率等，料國企開發商將受惠於相關政策，但未必能提振大多數民企開發商的銷售，而且以及對減少違約的幫助亦有限。

黃嘉誠指，內房境外債已接近全面停止發行，整個板塊正在轉變至低增長行業，而個別內房企業正重組債務，相信需要長時間商討，現階段已較難找到合適投資的內房債。

料人民幣7.3見底

對於人民幣走勢，他相信內地願意接受滙價稍為貶值，以支持貿易活動，雖然美元強勢進一步令人民幣受壓，惟聯儲局加息步伐接近尾聲，相信息差因素不會再令人民幣大幅度走弱，人民幣兌美元7.3水平會是底部。

外圍方面，黃嘉誠坦言美國與其他主要地區的通脹應已接近見頂，高基數效應將令未來出現更多利好市場的通脹數據，料聯儲局已完結是次加息周期。。另外，在環球利率上升後，今年投資級別債已能提供過往高息債的回報，在市況有眾多不明朗因素下，更值得買高評級債券，獲高債息之餘亦能有效管理風險。

開市追揸沽
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略

相關文章：

【大行看法】瑞銀財管：市場情緒或觸底回升　短期繼續採取側重成長股槓鈴策略

【內房危機】碧桂園︰到期款項4.7億元未付　預期無法履行境外債務款項償付義務

編輯：葉志偉

港股 貨幣政策 債券 加息 通脹 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【綠債2023】零售綠色債券4273周三掛牌　專家籲低見幾錢可撈貨收息？

下一篇文章

【歐洲加息】奧地利央行行長：若經濟出現額外衝擊　歐洲央行或會再加息一至兩次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款