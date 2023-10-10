【大行看法】景順：內房刺激政策難提振民企　繼續關注行業下行風險

中港股市走勢疲弱，當中內房股今日再度走軟，普遍錄得高單位數跌幅。景順投資董事總經理兼亞太區固定收益主管黃嘉誠認為，雖然內房推出了「認房不認貸」等支持政策，惟相關措施等民企開發商銷售提振力度有限，亦無助解決違約相關問題，故繼續關注中國房地產行業的下行風險和潛在的溢出效應風險。

國企開發商更能受惠刺激政策

他表示，內地近期除推出「認房不認貸」政策外，亦有降低首付比例及抵押貸款利率等，料國企開發商將受惠於相關政策，但未必能提振大多數民企開發商的銷售，而且以及對減少違約的幫助亦有限。

黃嘉誠指，內房境外債已接近全面停止發行，整個板塊正在轉變至低增長行業，而個別內房企業正重組債務，相信需要長時間商討，現階段已較難找到合適投資的內房債。

料人民幣7.3見底

對於人民幣走勢，他相信內地願意接受滙價稍為貶值，以支持貿易活動，雖然美元強勢進一步令人民幣受壓，惟聯儲局加息步伐接近尾聲，相信息差因素不會再令人民幣大幅度走弱，人民幣兌美元7.3水平會是底部。

外圍方面，黃嘉誠坦言美國與其他主要地區的通脹應已接近見頂，高基數效應將令未來出現更多利好市場的通脹數據，料聯儲局已完結是次加息周期。。另外，在環球利率上升後，今年投資級別債已能提供過往高息債的回報，在市況有眾多不明朗因素下，更值得買高評級債券，獲高債息之餘亦能有效管理風險。

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編輯：葉志偉