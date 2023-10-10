談判失敗 加拿大通用汽車工人罷工

由於未能在午夜截止日期前就工資和養老金問題達成新的合約協議，加拿大工會Unifor宣布在加拿大的三間通用汽車（GM）工廠舉行罷工。

Unifor代表了這些通用汽車工廠的約4,300名工人，並提出對養老金規定不足、退休工人收入支持，以及臨時員工向長期全職崗位過渡等問題的擔憂。

這次罷工加劇北美汽車業持續的勞資糾紛，美國也發生了類似的勞資糾紛，美國汽車工人聯合會（UAW）的工會成員參與了具針對性罷工。

美國底特律三大汽車製造商（包括福特、通用和Stellantis）在加拿大的業務規模小於美國同行，但在加拿大仍有大量工廠。

Unifor決定罷工之前，該工會最近與福特成功談判達成了一份為期三年的合同，其中包括大幅提高工人工資。該工會此前曾威脅要在福特舉行罷工，但最終達成了臨時協議。Unifor表示，通用汽車正在「抵制」其與福特達成的協議中的關鍵內容，並強調將致力於為通用汽車在加拿大的工人爭取類似的條件。

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