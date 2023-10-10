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IMF：全球通脹料逐降 下調中國歐元區增長預期

環球政經 16:58 2023/10/10

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國際貨幣基金組織（IMF）修訂了其全球經濟增長預測，理由是國際形勢面臨挑戰。

IMF將2023年全球實際GDP增長率預測維持在3%，但將2024年的預測下調至2.9%。全球經濟正在努力應對新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭和去年能源危機的餘波，導致全球經濟增長趨勢的不平衡。

IMF關注的主要問題包括中國房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治分裂，以及通脹回升。以巴衝突帶來新的意外風險，可能會進一步影響全球經濟。

由於能源和食品價格下降，全球通脹率有所下降，預計2023年年均通脹率為6.9%，2024年為5.8%。雖然勞動力市場強勁，但工資價格螺旋式上升的證據有限。

IMF建議不要過早降息。受利率上升、財政支持減少和貸款條件更加嚴格的影響，自新冠疫情以來，投資有所下降。

美國的增長預測上調，而中國則面臨房地產危機的挑戰。歐元區和英國也在努力應對放緩的增長預期。日本的增長預計將受益於被抑制的需求和寬鬆的貨幣政策。

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撰文 : 林斯凱

國際貨幣基金組織 經濟 通脹 中國 歐元

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