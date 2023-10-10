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【以巴戰爭】哈馬斯強調僅少數人知情 稱以軍「紙老虎」

環球政治 18:05 2023/10/10

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的高層透露，周末突襲以色列行動僅少數人知情，直接否認伊朗有直接參與。高層亦聲稱，準備與以色列長期作戰，表明武器庫儲備充足。

【以巴戰爭】美未發現直接涉事證據 伊朗與哈馬斯關係密切 【下一頁】

流亡黎巴嫩的哈馬斯高層巴拉凱（Ali Barakeh）接受美媒訪問時表明，突襲以色列的軍事行動只有少數加沙地區（Gaza）內的高層指揮官知情，即使是親密盟友亦未有提前通知，否認伊朗協助策劃攻擊。

不過，巴拉凱直言如果加沙地區哈馬斯遭遇殲滅戰，相信伊朗及由其資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）將會加入戰爭。

【以巴戰爭】英內政大臣促警執法 阻撐哈馬斯活動 【下一頁】

同時，巴拉凱揚言為長期戰爭做好準備，聲稱擁有充分火箭炮庫存。他指哈馬斯或利用在以色列擄走的人質，換取囚禁在以色列的人士，甚至部分在美國被監禁的巴勒斯坦人士。

另外，巴拉凱稱哈馬斯對成功襲擊感震驚，原本預計以色列會預防或限制攻擊規模。巴拉凱指哈馬斯計劃取得部分成果，對以色列崩潰感驚喜，直言以軍是「紙老虎」。

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責任編輯：吳漢培

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