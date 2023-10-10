麗城花園長情業主沽貨大賺離場　34年帳面獲利近7倍

樓價持續調整，再有長情業主沽貨離場。美聯物業李杏儀說，荃灣麗城花園2期7座低層E室，實用面積668平方呎，三房套間隔，早前以668萬元易手，實用呎價約10,000元。

李杏儀說，據悉單位原先以720萬元放售，放盤近8個月，終獲睇樓多時區外客洽購，其後議價52萬元，以668萬元易手。

資料顯示，原業主於1989年以84.09萬元購入上址，持貨約34年，現帳面獲利約584萬元，物業期內升值近7倍。

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