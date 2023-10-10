Samsung第三季獲利或年減80%至2.1兆韓元 去年同季為10.85兆韓元

三星Samsung（005930）第三季獲利預計將年減80%，因為全球晶片供應過剩的影響導致這家韓國科技巨頭的現金牛業務出現虧損 。三星將於周三（11日）公佈第三季初步財報。

根據 19 位分析師的 LSEG SmartEstimate 估計，7-9 月的營業利潤可能降至 2.1 兆韓元（約 15.6 億美元）。相較之下，去年9月季度的營業利潤為10.85兆韓元。造成逆轉的原因是，三星傳統上最賺錢的晶片部門可能會出現3 兆至4 兆韓元的季度虧損，因為記憶體晶片價格跌至谷底，但其恢復速度卻沒有一些人預測的那麼快。分析師稱，三星削減晶片產量也損害了規模經濟，並抬高了晶片製造成本。

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分析師稱，在4月首次宣布減產後，三星在第三季削減了更多的產量，以減少庫存，應對推動數十年來最嚴重行業衰退的晶片供應過剩。

競爭對手美光科技（Micron Technology）（MU）上個月預測將出現季度虧損，引發了市場對其的終端市場（如數據中心）復甦緩慢的擔憂。

由於擔心經濟下滑，智慧型手機和個人電腦製造商數月來一直避免購買新的儲存晶片，而是選擇用完現有庫存。分析師說，現在它們的庫存已經夠低，預計到明年年初需求就會反彈。

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KB Securities 在上月底的一份報告中說，三星最近收到了一家北美資料中心公司一年來的第一份伺服器記憶體晶片訂單，這使人們對客戶也將重新開始購買晶片產生了希望。

對高頻寬記憶體（HBM）等人工智慧記憶體晶片的強勁需求仍是一個亮點，但三星在開發此類晶片和爭取人工智慧晶片領導者英偉達Nvidia（NVDA）等客戶方面落後於競爭對手SK海力士 SK Hynix（000660）。

根據五位分析師預測的平均值，三星行動業務的營業利潤可能達到約3兆韓元，因為該公司在本季度推出了高端可折疊智慧型手機，儘管全球智慧型手機市場低迷，但三星行動業務的銷售額仍有所成長。

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記者：張瑋婷