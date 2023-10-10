▲ 【分析】《施政報告》料降低BSD及NRSD兩大印花稅 為何港府對樓市只減辣不撤辣？

本港樓市持續低迷，市場紛紛要求「減辣」。券商大華繼顯表示，財政司司長陳茂波對減辣的口徑已放鬆，預期香港政府或會於月底的《施政報告》上稍為減辣，包括降低買家印花稅（BSD）或新住宅從價印花稅（NRSD）、縮短專才成為香港永久居民的期限、豁免專才置業時的BSD及NRSD要求，但全面撤銷辣招的可能性則不大。

大華繼顯指，中原城市領先指數（CCL）雖較2021年8月的高位回落18%，但今年來走勢仍算平穩，而且香港仍有大批專才等來批出簽證，或成為樓市的潛在買家，故此政府全面撤辣的可能性偏低。

維持地產股「與市場同步」評級

雖然面對高利息環境及內地嚴控資本，但基於有大量專才來港下，放寬辣招將會對需求有顯著的影響，而且短線會改變市場供求平衡。該行假設每年約有10800至26800個專才獲批居留權，便相當於每年樓市成交約19%至48%。

近日不少本港大型發展商紛調低其派息比率，以便在高息環境下增強實力，令本港地產股今年來回吐11%至30%。大華繼顯表示，短期來看，有關負面因素已經反映，預期港府會在《施政報告》對樓市政策有更積極態度，成為地產股價的主要催化股。該行維持行業「與市場同步」評級，首選仍是新鴻基地產 （00016） ，評級「買入」，目標價112.64元。

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編輯：陳韻妍