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【Samsung新品】Samsung FE系列4大新品登陸香港　Galaxy S23 FE鏡頭大升級　售5,098元（多圖）

科技 17:44 2023/10/10

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Samsung（三星）上周無預警地發表其最新的Fan Edition（FE）系列新品，而三星電子香港亦於今（10日）舉行香港傳媒活動，展示4大FE系列新品，包括Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE、Galaxy Buds FE、Galaxy SmartTag2。並宣布4大新品均於今個月內正式登陸香港，備受期待的Galaxy S23 FE則售5,098元起。

【摺機遊戲】傳三星夥遊戲商Epic Games、Krafton　為Galaxy摺疊手機開發遊戲

全新 FE系列裝置一於以往匯聚備受Samsung迷喜愛的旗艦功能，其中Galaxy S23 FE延用Galaxy S系列的標誌性設計，採用了6.4吋Dynamic AMOLED 2X屏幕，支援最高達120Hz刷新率。芯片則採用了配高通Snapdragon 8 Gen 1，內置8GB RAM及256GB ROM。

三星電子香港於今（10日）舉行香港傳媒活動，展示4大FE系列新品。（曾耀輝攝）

4大FE系列新品包括Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE、Galaxy Buds FE、Galaxy SmartTag2。（曾耀輝攝）

Samsung Galaxy S23 FE（右）及Galaxy Tab S9 FE（左）。（曾耀輝攝）

採用Galaxy S23同規格後置鏡頭

距離Samsung發布上一代FE系列手機，即Galaxy S21 FE，已相隔約一年半。今次推出的Galaxy S23 FE，在鏡頭規格方面也迎來大升級。Samsung表示，新機配備了與Galaxy S23系列同規的後置鏡頭，包括5,000萬像素廣角鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭，及1,000萬像素遠攝鏡頭。

Galaxy S23 FE延用Galaxy S系列的標誌性設計，採用了6.4吋Dynamic AMOLED 2X屏幕。（曾耀輝攝）

全新的Galaxy S23 FE共有薄荷綠、椰子白、芝麻灰、香芋紫4色可選。（曾耀輝攝）

Galaxy S23 FE支援Samsung主打的Nightography黑夜亮攝功能。此圖採用了夜攝、廣角功能拍攝。（殷凱怡攝）

此圖採用了夜攝功能拍攝。（殷凱怡攝）

此圖採用了夜攝、3倍變焦功能拍攝。（殷凱怡攝）

倘在同一場景，使用預設相機設定拍攝，可見兩者的拍攝效果有異。（殷凱怡攝）

此圖採用了預設相機設定、3倍變焦拍攝。（殷凱怡攝）

在使用了10倍變焦所拍攝圖片中，Samsung logo仍然清晰。（殷凱怡攝）

即使放大至20倍，都無問題。（殷凱怡攝）

以30倍變焦拍攝而言，畫質尚可接受。（殷凱怡攝）

還同樣支援其主打的Nightography黑夜亮攝功能，拍攝效果不輸Galaxy S23系列。不過其前置鏡頭只有1,000萬像素， 未完全追上Galaxy S23系列的1,200萬像素前置鏡頭規格。

出場加映　首款FE版智能耳機

Samsung同場還發布了2款新一代FE系列的平板電腦，分別是Galaxy Tab S9 FE和Galaxy Tab S9 FE+；以及全新的智能耳機Galaxy Buds FE。

Galaxy Tab S9 FE搭載了10.9吋屏幕，而Galaxy Tab S9 FE+則搭載12.4吋屏幕，兩者皆支援高達90Hz刷新率。且均配備IP68等級的S Pen，方便用戶隨時隨地摘錄筆記。

而Galaxy Buds FE則是首款加入FE系列的耳機，除繼續主打強勁低音外，還內置3個具備自動個性化聲波聚束功能的收音咪，搭配支援AI的DNN環境辨識降噪，可有效阻隔外部噪音，實現更清晰的通話效果。

4大新品　月內陸續發售

價錢及發售日期方面，全新的Galaxy S23 FE共有薄荷綠、椰子白、芝麻灰、香芋紫4色可選，將於10月27日正式在香港上市，售價為5,098元；Galaxy Tab S9 FE系列則備有星光綠、星光紫、霧光灰、霧光銀4種配色，售價為3,588元起，現已接受預訂並將於10月11日正式發售；Galaxy Buds FE則設石墨黑以及珍珠白2色，售898元，同樣是於10月11日開賣。

記者：殷凱怡

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