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【環球經濟】IMF下調中國、歐元區經濟增長預測　上調全球今、明年估算通脹率

宏觀解讀 17:14 2023/10/10

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【環球經濟】IMF下調中國、歐元區經濟增長預測　上調全球今、明年估算通脹率

國際貨幣基金組織（IMF）發布最新《世界經濟展望》（WEO）報告，維持全球2023年實際GDP成長為3%預測，料2024年全球經濟成長2.9%，較7月時預測下調0.1個百分點。IMF同時下調中國及歐元區的經濟成長預期，並提及儘管美國經濟異常強勁，但全球總增幅仍較低且不平衡。

IMF預計，全球通脹率將從2022年的8.7%穩定下降到2023年的6.9%和2024年的5.8%，較先前預測高0.1和0.6個百分點，並且預計多數經濟體的通脹要到2025年才能回到目標水準。

IMF：中國需要採取有力行動整頓房地產

IMF預計，中國GDP在2023年增長5.0%，2024年增長4.2%，較先前預測下調0.2及 0.3個百分點，主要是受影響中國房地產危機和外部需求疲軟。IMF同時將歐元區2023年和2024年的GDP增長預測分別下調至0.7%和1.2%，低於7月預測的0.9%和1.5%。

IMF首席經濟行家Pierre-Olivier Gourinchas指出，中國需要採取「強而有力」行動來整頓房地產行業，雖然當局已經採取了一些措施，但還需要做更多的工作，否則房地產問題有可能惡化。

預計全球經濟軟著陸

Gourinchas表示，全球經濟繼續從疫情、俄羅斯入侵烏克蘭以及去年能源危機中復蘇，但全球成長趨勢日益分化，中期增長前景不明朗，但預計全球經濟總體上是軟著陸，但IMF仍擔心大宗商品價格波動 、地緣政治分裂和通膨抬頭相關的風險。

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責任編輯：李哲毅

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