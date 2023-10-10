戴德梁行下調全年樓價預測　料最多跌5%

利率持續高企，加上港股弱勢，樓市交投氣氛大不如前。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，原預計全年樓價升3%至7%，但現下調全年樓市預測，料回落5%。她又指，就算政府於新一份《施政報告》減辣，但在高息環境下，相信僅能推動成交回升。

市場預期高息環境仍會持續，被問到利率回落至甚麼水平，樓市才現轉機，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明說，利率是影響樓市的重要因素，若租金回報率升至3厘以上水平，或吸引部分投資者轉到住宅市場。

經濟前景未明，續見企業縮減樓面或退租，出現供過於求，其中第三季整體吸納量達負225,900平方呎，待租率進一步升至17.7%。戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝說，年底中環將有新供應落成，假如出租情況不理想，待租率可能升至19%以上，創有紀錄新高。

空置情況未見改善，租金繼續調整，按季再跌1.7%，年初至今累跌5.5%，當中以港島東和九龍東等非核心區的跌幅較明顯。不過，蕭亮輝強調，跌幅符合預期，預計全年租金跌5%至7%。

他特別提到，中資租賃需求開始增加，以中區首三季數字為例，約36%的新租賃需求來自內地企業，較2022年全年的17%明顯增長。他期望，中資企業繼續為香港寫字樓租賃市場注入新動力，支持寫字樓市場逐步復甦。

在旅客消費帶動下，本港零售市場氣氛繼續回暖，致一綫街舖租金穩步上升，各區按季升約1%至2%。年初至今計，中環升幅最勁，租金累升9.1%。不過，戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，港人外遊及北上成風，拖慢了香港零售市場的復甦步伐。他續說，政府最近為促進夜經濟開展「香港夜繽紛」活動，雖然短期有助刺激本地消費，但活動對香港零售市場的提振作用必須有延續性才算成功。

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