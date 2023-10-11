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【創業之都】去年297億元投資港初創　經濟不明朗或令投資者轉謹慎

商業 11:00 2023/10/11

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2023年 StartmeupHK創業節將於11月8至17日舉行，投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，雖然外圍經濟不明朗，但香港初創募資仍比不少地方高，去年就有38億美金（約297億港元）投資在香港初創。阿里巴巴香港創業者基金營運總監呂紹勇則指，經濟不明朗難免令投資者轉趨謹慎，基金雖不會降低投資額，但投資會變得更謹慎。

【創業之都】StartmeupHK創業節11月中舉行　雲集2萬初創及投資者探討Web3等主題

StartmeupHK創業節是投資推廣署策劃的大型活動，旨在為初創企業、投資者、業界領袖及政府代表等，提供交流想法和建立聯繫的平台。署理投資推廣署署長蔣學禮表示，香港是企業開展業務的理想地，更是亞洲其中一個最蓬勃發展的初創城市，香港政府將繼續透過增加撥款支援創新及科技投資、推動科研，培育高潛力的科技初創企業，致力支持初創企業的發展及成功。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，今年是疫後再次舉行「面對面」的創業節活動，預料將吸引來自逾100個國家及地區、超過2萬名初創企業代表、投資者及科技愛好者參與，與去年持平。她指今年將有來自意大利和英國的初創企業參與，反映香港是初創重視的發展城市。

地緣政治、俄烏戰爭等外圍因素都令環球經濟不明朗，但陳幗貞表示雖然外圍環境不佳，但香港的初創募資仍比不少地方高，她引述Crunchbase數據指在2022/23年度，就有38億美金（約297億港元）投資在香港初創：「這反映香港初創具備市場競爭能力，投資者覺得有市場潛力。」

阿里巴巴香港創業者基金營運總監呂紹勇表示，基金看到香港初創正在不斷成長，以前比較著重創新經營模式，現在科技的成份變得更重。他指經濟不明朗難免令投資者轉趨謹慎，不再只是著眼初創的未來，會更看重他們在經濟不明朗的當下的生存能力。但他也表示，最重要還是看初創本身的潛力，如果它的確具備這估值，就不會因為經濟環境而降低投資金額，只是投資前會較為審慎而已。

阿里巴巴香港創業者基金營運總監呂紹勇表示，投資者雖轉趨謹慎，但最重要還是看初創本身的潛力。

【全球暖化】土耳其榛果歉收　或致金莎朱古力減產兼加價

本報記者：李智賢

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