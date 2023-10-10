【搜游食誌@iM網欄】老吉士 x美利酒店滬上美饌

疫情後，非常珍惜「見面」，感受那份溫暖的觸感，聽到實在又親切的聲音，人情味不是先進電話或高解像通訊apps. 可替代的。適逢上月初，美利酒店與上海老吉士聯手舉辦賀中秋、國慶假期的特別活動，剛又在線上與Sharon問好，順道邀請國慶日相聚午餐，感謝他們幾位在過去10多年，在業務及各種工作的支持；畢竟大家都是香港人，跟香港人做生意，心裡總是多一份踏實。

▲ 美利酒店x老吉士滬上美饌，有緣串連四地的工作夥伴相聚。

6人用餐，卻來自四個不同地域，分別是香港、中國大陸、澳門和泰國，我們都算是90年代的港漂，在異地開拓業務。怎也沒想到因疫情而一別5、6年，他們都是饗客，意外是他們少食上海本幫菜，是次算是有食運，宴會部經理得悉早一晚運作有點小混亂，當天已協助團隊調節流程，順利完成最後一天「四手」滬上美饌。

▲ 「心太軟」中間是糯米糰子，不像－般做法的軟糯，好煙韌，同軟而不爛的紅棗帶出層次變化的質感。

我們就在他們整裝再發後，享用一頓性價比極高的豐盛美食，午餐人均消費$600元，老吉士的招牌菜式雖未盡嚐，但其神髓亦透過十道菜式，令我們欣賞到猶如「直送」的傳統上海本幫菜。當天美利酒店的待餐禮儀，確實值得讚賞，上菜的節奏控制得緩速有序，讓我們盡享友情歡聚。

▲ 熟醉膏蟹選用陳年花鵰，醇香黃酒誘發肥腴蟹膏的鮮香。

五道前菜，味道有濃有淡，有葷有素，有冷有熱，巧手製作，細緻入微，甜香帶脆的燻魚、易學難精的四喜烤麩、吉士醉雞、冰鎮海螺片，鮮香爽脆，及時令蟹季的熟醉膏蟹。我們還說笑，多是寧波、潮州的生醃蟹，初嚐熟醉蟹，道地陳年「咸亨」花雕來炮製，蟹肉在黃酒的濃濃甜香下，鮮味有點失色，但精彩卻是在蟹蓋內藏的蟹膏，質感比鹹蛋黃實淨，但帶Q彈的「𡁻頭」，咀嚼時那股陳年醇香，絲絲餘韻，迴轉齒頰中，非常討好。

▲ 老吉士招牌紅燒肉是最佳體驗上海本幫菜的濃油赤醬的特色。

醃篤鮮是家常湯水，是日來了一道「河篤鮮」，非常可口，湯頭有濃濃的腐皮豆香，清甜爽口，香煎鯽魚，提鮮熬湯，再加上河蝦等河鮮，選材應是上佳河澗鮮活，不需薑片的辛辣驅走魚腥。主菜當然少不了老吉士招牌紅燒肉，唯五花腩肉少了一道「栽」肉的工序，沒有去走底層瘦肉，破壞了整道甘腴豐盈而不膩的紅燒肉，皮軟滑有彈性，肥瘦相間均勻，扣得焾滑可口，惜最底層的瘦肉卻乾硬死實，巧虧一簣。

▲ 梅乾菜油爆河蝦，肉質不如香港人喜歡的爽口，經油泡蝦身仍乾爽不油膩。

當天另有一道梅乾菜油爆河蝦，我們都食得有點納悶，當然明白不是如龍井蝦仁般吃爽，但亦不至蝦肉有點靡爛感，經理亦二話不說，換上另一盆，稍有改善，肉質非我們喜愛的質感，但油泡功夫可見他們的功架，確實做到每只小小河蝦，油光明亮而入口不油膩。

▲ 蔥烤鴉片魚是當天最回味的菜色，真是如鴉片般令人動食癮！

名為「蔥烤鴉片魚頭」的菜，勾起大家好奇問道什麼是鴉片魚? 呀Joe帶著俏皮語調，又一本正經說：「即係叫你諗下食唔食，一食就好似食鴉片般上癮，無法自拔！」大家笑著就趕快下箸，趁熱品嚐，檢視美食指數有多厲害，能否叫人上癮。嘩！入口已是魚油豐盈可口，蔥香味濃，魚頭兩面腮側肉厚，肉質如絲般幼細，嫩滑無刺，魚頭骨塊，烤得酥脆，黏著軟滑膠原組織，不禁失儀，動手啜食，真是啜不停口，下箸不停手，享受這道食得癮頭十足的鴉片魚！好奇上網查看鴉片魚是什麼魚，原來正名是牙片魚，就是魚頭既扁且大，魚頭肉質又細又滑，常令人食到停不了口，取其諧音字為菜名！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！