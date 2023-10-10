法國政府針對EV補助提出新要求 可能排除大多數亞洲生產車型

汽車製造商將從本周二（10日）起向法國政府提交其電動車的技術規格，希望在新的條件下繼續享受補貼，而這些新條件很可能會淘汰許多中國車型。

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

在電動車（EV）領域的激烈競爭中，每款車型的環保評分將以整個生產週期為基礎，考慮到汽車運輸過程中的碳排放以及用於製造汽車的材料和能源。

一位政府消息人士稱，該分數由一個專門的線上平台自動計算，很可能會排除大多數在亞洲生產的車型，即使這些車型是法國銷量最大的電動車，「我們認為至少有幾款這樣的車型，但顯然不會是大多數。」政府對大多數家庭的電動車補貼為 5,000 歐元（5,270 美元），對貧困家庭的補貼為 7,000 歐元。

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Tesla(TSLA)的 Model Y 和 Model 3 以及Automobile Dacia (達契亞) Spring 是在法國銷售最多的電動車型，它們都是在中國生產的，而越來越受歡迎的名爵 4 也是由中國SAIC Motor (上汽集團)生產的。

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷