【以巴戰爭】美未發現直接涉事證據 伊朗與哈馬斯關係密切

伊朗政府被指可能涉及策劃或直接參與，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列。美國政府事後強調，未有證據指向伊朗有直接涉事，惟表明難以忽視德黑蘭政府與哈緊斯有密切關係。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述華府官員報稱，政府仍未有發現證據指伊朗直接策劃或執行周末攻擊以色列的行動，但明言伊朗政府長年支持哈馬斯，不能排除可能性。

一名民主黨眾議員表示，伊朗為哈馬斯提供財政及行動援助，非常有可能在突襲以色列的行動中有一定程度參與。美國官員重申，現階段未有情報指向伊朗有直接參與。

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據指，美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）周日（8日）向眾議院領袖匯報時表示，伊朗有為哈馬斯提供武器歷史，美方仍在尋找德黑蘭政府直接參與的證據。

國會消息人士指出，按照今次攻擊的規模及精密性，相信哈馬斯未具備財力購買同等武力裝備，預計伊朗有參與，只是程度問題。

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責任編輯：吳漢培