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東方海外上季 總收入按年跌65%

股樓投資 16:55 2023/10/10

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航運股東方海外(00316) 公布上季營運數據。集團截至今年9月止第三季度之總收入較去年同期減少65.1％至17.6億美元。總載貨量上升6.7％，運載力上升13.6％。整體運載率較2022年同期下降5.1％，每個標準箱之整體平均收入較去年第三季減少67.3％。截至2023年9月30日止首9個月，總收入較去年同期減少61.8％。總載貨量及運載力分別增加1.5％及7.6％，整體運載率較2022年同期下降4.8％，每個標準箱之整體平均收入較去年同期減少62.4％。

人流比去年同期急升七成　銷售增四成　K11商場長假期丁財兩旺   詳情請看【下一頁

另外，摩通維持東方海外「增持」評級，目標價則由143元下調至133元。該行表示，雖然隨著進入第四季度淡季，近期數據和情緒可能仍然低迷，但認為公司期內的虧損可能性很低，又指公司具有成本紀律及較低的租船費率，儘管考慮到跨太平洋航線旺季弱於預期，而下調相關的盈利預測，但認為公司的估值仍然具有吸引力。

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撰文 : 李尚毅

東方海外國際（00316） 港股

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