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【中國救市】中國據報考慮額外發行1萬億人幣國債　推新一輪刺激政策以達至經濟增長目標

宏觀解讀 16:36 2023/10/10

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【中國救市】中國據報考慮額外發行1萬億人幣國債　推新一輪刺激政策以達至經濟增長目標

彭博引述消息人士指，中國正考慮將今年財政赤字預算提高，以準備推出新一輪刺激經濟政策，當中包括考慮新發行規模至少達1萬億元人民幣的主權債券，用於建設水利工程等基建設施，預期10月內會公布，以幫助經濟實現年度增長目標。報道指，若中央落實發行1萬億元人民幣債券，或會導致今年預算赤字遠高於今年3月設定的3%目標上限。

發債計劃有待國務院及立法機關的最終批准

報道指，有關新發債計劃將由財政部及發改委牽頭，目前有待國務院及立法機關的最終批准。國家財政部及發改委未有評論。

面對內地危機不斷加劇，通縮壓力增加，令中國今年達至5%左右的增長目標難度加大，但目前為止，中央仍未推出大規模財政刺激政策，多家外資券商都紛看淡今年中國經濟難以達標。

近年中國一直維持財政赤字預算低於3%，以控制金融風險，但隨經濟放緩帶來財政壓力加劇，要求中央放寬有關限制的呼聲愈來愈高。

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