【迪士尼】魔雪奇緣世界11月20日開幕 跨部門團隊背後全方位積極備戰 締造安全及奇妙體驗

籌備七年、香港迪士尼樂園的全新園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日開幕。作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，園區真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，賓客如置身於電影中的阿德爾王國。「魔雪奇緣世界」內設有兩大遊樂設施：魔雪奇幻之旅及雪嶺滑雪橇，為讓賓客能夠在安全及舒適的環境下全程投入魔雪奇緣世界，全靠一班世界級營運團隊在背後全方位積極備戰。

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「魔雪奇緣世界」的籌備工作，幕後功神功不可沒。是次迪士尼動員了不同跨部門團隊進行協作，包括：規劃和工業工程、樂園營運團隊及設施服務團隊。規劃和工業工程方面，團隊運用迪士尼在主題樂園行業的領先優勢，工業工程師利用多年的資料庫進行早期設計和規劃施工後的運作。透過分析和現場調整，他們的工作嚴格平衡了賓客體驗、安全和營運效率。樂園營運團隊更身兼兩職，他們在新設施和主題園區的開發過程中負責協調工作，團隊除了要提出符合香港營運的建議，並與多個現場團隊進行精密協調，以確保安全且有效率的施工過程。 然後，當工程完工並由幻想工程師團隊移交給營運團隊後，他們就會負責在日常營運中管理賓客體驗。



設施服務團隊則在在維護設施安全、演出品質和營運效率方面發揮重要作用。他們提供緊急的維修、解決設施問題和日常護理，例如快速維修和調整、零件更換和感應器微調。 他們的職責涵蓋所有表演元素和遊樂設施系統功能，確保完美演出。

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遊樂設施「魔雪奇幻之旅」的重要特色，是設施融合高科技及表演元素。香港迪士尼樂園度假區遊樂設施服務工程師邱崇健（Thomas）表示，由於設施加添了移動的船隻和觀眾，因此比平時的劇場表演更為複雜。表演融入遊樂設施。他又指：「設施中多層次的故事敘事融合了音樂、對話、歌詞、燈光、發聲機械人、煙霧、投影和遊樂設施機制等元素。要令這些組件之間完美協調，需要先進的管理，確保賓客能沉浸在參觀愛莎的冰宮的旅程中。」



「魔雪奇幻之旅」採用了最先進技術 Audio-Animatronics®所研發的發聲機械人。AudioAnimatronics®是華特迪士尼幻想工程研發機械動畫的的一個註冊商標，讓發聲機械人的動作能更流暢自然地展現，並以創新方式製作動畫。透過可控制的船系統、廣闊的投影技術和壯觀場景的完美融合，讓賓客沉浸在一場栩栩如生的魔幻冒險中。邱崇健說：「為了確保賓客有最佳的體驗，任何有機會在演出和遊樂設施之間影響演出品質的情況（無論是否與安全有關），都有機會導致遊樂設施暫停。這需要一個調整階段，讓控制表演的硬件和電腦程式作出相應調整。因此我們預計設施的乘載效率會隨著相關調整而逐步提高。」



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為迎接大批賓客，各部門在魔雪奇緣世界正式開幕前，也一絲不苟地測試園區內的遊樂設施，確保達到迪士尼的營運標準。到底過程有多嚴謹﹖香港迪士尼樂園度假區遊樂設施營運區域經理趙安浩（Tony）表示：「設施向賓客開放之前通過各種測試，包括過千次穩定性測試，在移交樂園營運部之前亦由幻想工程師團隊進行多輪測試 。與其他遊樂設施一樣，會在營運初期一直進行微調包括賓客行為，以逐步提升可靠度。在開幕前，亦進行多個星期的試行測試。當出現訊號故障，機制會暫停設施運行，這並非安全問題，而是代表我們的保護機制正按設計正常運作。我們會根據賓客的行為及感應器的敏感度一直進行調整。」



如設施需要暫停運作，團隊寧願先將設施關閉一段時間，維修和營運團隊在重開遊樂設施之前，會進行所有必要的檢查和後續行動，一切以安全為上。香港迪士尼樂園度假區營運拓展部經理李俊業（Brian）指，「有可能導致遊樂設施暫停的情況包括：天氣、賓客行為、火警鐘嗚響、感應器問題等。例如如船身所造成的波浪太大（可能是由於賓客的負載或移動），也可能會觸發感應器訊號。」每一個微小的細節，維修和營運團隊都做足準備。



如何將電影魔雪奇緣的故事帶到現實，過程中營運拓展部門需要跟幻想工程師團隊攜手合作才能成事。在建築階段，李俊業的團隊與幻想工程師團隊緊密合作。李俊業說：「我們會進行大量協調工作，確保對樂園日常營運的影響減至最低。遊樂設施在園區進行組裝後，營運團隊便進駐園區開始進行 test & adjust (測試及調整) ，即使園區其他地方尚有工程，我們都會把握時間做測試。這階段由去年 6 月開始，團隊不斷微調設施，務求為賓客呈現更佳完美的遊樂體驗。」



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團隊主力在工程現場與不同團隊協調溝通，確保工程安全進行。香港迪士尼樂園度假區營運拓展部副經理朱洛民（Rod）指，應對工程期間多個範疇的突發情況，包括「風、火、水、電」，即是通風及冷氣、消防、排污及供水，以及電力、照明系統等等。同時，各個部門要即時協調，包括樂園營運、餐飲部、保安部等。以及與美國團隊緊密溝通，令遊樂設施在設計上更切合香港迪士尼所需。設施所用的物料亦從美國的設計中作出相應調節，以符合香港氣候所需。排隊區的設計亦有調整以方便賓客有秩序地排隊體驗遊樂設施。

魔雪奇緣世界將開幕，屆時賓客的數量及進場情況、需要的員工人手，也需要好好計算做好準備，而由香港迪士尼樂園度假區商業策略及營運綜合策劃部策劃及工業工程經理應司琪（Emily）統領的團隊，在優化新主題園區的設計和營運方面發揮關鍵作用。從佈局效率至資源預算，團隊由設計至營運階段會利用數據分析以管理人流。應司琪表示，樂園營運多年，大量的營運數據為設計和持續營運提供非常有用的資訊，團隊會運用數據來估算日常營運的需求，包括遊樂設施的客運量、餐廳座位和行人道等設計。



「我們重視賓客體驗，例如為防止園區入口這條8米寬的行人通道阻塞，我們在這段行人路的入口不放置休憩座位，以加快人流。同時為了防止排隊位置延伸到這條通道上，我們亦在森林小天地設立了預約系統。排隊位的設計亦需平衡賓客體驗，同時又能讓他們置身在故事當中。我們在適當的位置加入『之字形』的設計，令賓客經過所有佈置又可有效管控人流。」園區開幕後，由團隊會持續完善營運模式以應對高峰時期的人流。團隊亦制定了人流控制的機制，有需要時限制人流，以確保維持安全和賓客體驗。

迪士尼跨部門團隊準備就緒，殷切期盼賓客親身前來探索阿德爾王國。

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責任編輯：陳詠妍



