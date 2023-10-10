【新股IPO】香港新股市場短期仍具挑戰 畢馬威料年底有望重返全球IPO五甲

港股彼弱，連帶新股市場亦正處寒風。畢馬威發表《中國內地及香港IPO市場2023年第三季度回顧》報告指，在目前約110宗上市申請的支持下，香港有望在2023年年底重返全球IPO五甲。不過，由於利率持續高企和經濟增長放緩，預計香港IPO市場表現在短期內仍面臨挑戰。



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A股IPO市場繼續領先全球，2023年至今累積貢獻全球集資總額約一半，交易宗數則佔全球約五分之一。納斯達克證券交易所今年憑藉１宗超大規模的半導體與軟件設計公司上市項目，集資總額增至109億美元，全球排名躍升至第三。與此同時，紐約證券交易所穩居全球第四位；兩間交易所去年均五甲不入，今年的表現有顯著進步。





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香港IPO市場今年首三季度僅錄得44宗IPO上市，募資總額為246億港元，分別較去年同期減少65%和15%，拖累香港下跌至全球IPO排名第八位。雖然新股市況仍然低迷，但上市申請宗數繼續穩步積累，截至2023年9月30日達到約110間。有別於香港整體IPO市場，未盈利生物科技公司率先顯露增長勢頭，迄今有六間公司成功上市，超越去年同期的四間，再次彰顯香港作為生物科技公司集資樞紐的韌性。截至9月30日，共有29間訊息技術、媒體及電訊公司以及20間醫療保健及生物科技公司申請在香港上市，其中包括9間未盈利生物科技公司。這兩個行業合計佔香港新股申請宗數近一半，有望幫助香港在年底重返全球IPO排名前五位。

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記者：張以正