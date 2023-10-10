【2023稅貸戰】稅貸息最低1.78厘 財務公司硬撼中資大行照加價

▲ 兩間金融機構巳搶閘推個人稅貸優惠

今年稅貸戰開鑼，兩間金融機構已推出個人稅務貸款計劃，最新加入戰場是大眾財務，10月開局推名為「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，兩計劃齊以借貸1萬元及還款期1年計。

中銀香港 （02388） 一如去年爭搶頭炮， 9月26日推出分期「易達錢」稅季貸款 ，以貸款額150萬元及還款期1年計，最低息1.78厘。

▼ 點擊圖片放大

綜觀兩間搶閘出招的業界，無懼本港經濟復甦不似預期及消費疲弱，今年已加稅貸息，中銀香港最新稅貸息較去年的1.68厘，只加價0.1厘；「財仔」的0.46厘加幅更大。可是，相比聯儲局自去年3月至今年7月已加了11次息，息口累加5.25厘至5.5厘；而本港最優惠利率（P）只加了5次，僅加0.875厘至5.875厘，反映同業的稅貸息加幅仍算克制。

總結去年的稅務貸款市況，高低息率甚參差，最低息本來是去年才加入戰團的富融（Fusion Bank），該行稅貸息只得1.17厘（以借100萬元及1年還款期計）；最高是星展的6.14厘（借150萬元及1年還款期計）。

金融機構去年稅貸息率比較

金融機構 最低稅貸息（厘） 借貸額（元） 還款期 眾安* 0（去年底推第3輪稅貸、須投保指定保險） 限借10萬元 1年 富融* 1.17 100萬 1年 大新 1.18 7.5萬 1年 東亞 1.32 80萬 1年 信銀國際 1.39 150萬 1年 創興 1.48 80萬 1年 南商 1.59 100萬 1年 恒生 1.62 150萬 兩年 滙豐 1.65 150萬 1年 中銀香港 1.68 300萬 1年 交銀香港 1.68 50萬 1年 華僑信用財務 1.68 150萬 1年 花旗 1.78 150萬 1年 眾安* 1.80（首輪稅貸） 100萬 兩年 工銀亞洲 2.07 100萬 1年 集友 2.08 150萬 1年 上商 2.38 20萬 1年 AEON信貸財務 3.24 80萬 1年 大眾財務 3.58 1萬元 1年 星展 6.14 150萬 1年 *虛擬銀行 註：最終息率及條款以業界公布為準

不過，素來出位的眾安（ZA Bank），去年底突變招打「零息」稅貸牌，但須成功投保忠誠保險的指定產品，首年總保費6萬元等附帶條件，再借稅貸才有超筍優惠。

至於中銀推出分期「易達錢」稅季貸款，標榜「稅季輕鬆貸就手」，貸款額最高400萬元或月薪18倍（以較低 者為準），還款期長達60個月。由即日起至11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前成功提取貸款，即可享早鳥優惠6000元現金回贈。

中銀為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，去年該行率先推出的 稅季貸款反應理想，客戶新造貸款總額按年增長近三成。今年，再接再厲率先推出稅季貸款，實際年利率低至1.78厘，更設有早鳥優惠，助客戶在稅季靈活運用資金。

此外，為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

另中銀香港持續優化「無紙化」貸款服務，截至8月底，經電子渠道申請的私人貸款筆數按年上升逾1.5倍，客戶可透過電子渠道包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。而中銀香港發薪戶毋須提交任何文件 ，亦可經電子渠道申請，快捷方便。

相關文章：【港元定存】港元定存10厘快閃息倒數 大戶存款邊間銀行賺息最多？

【港元定存】綠債退款優惠4大特色 港元定存特惠息4.88厘跑贏綠債包底息

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪