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【2023稅貸戰】稅貸息最低1.78厘 財務公司硬撼中資大行照加價
今年稅貸戰開鑼，兩間金融機構已推出個人稅務貸款計劃，最新加入戰場是大眾財務，10月開局推名為「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，兩計劃齊以借貸1萬元及還款期1年計。
中銀香港 （02388） 一如去年爭搶頭炮， 9月26日推出分期「易達錢」稅季貸款 ，以貸款額150萬元及還款期1年計，最低息1.78厘。
綜觀兩間搶閘出招的業界，無懼本港經濟復甦不似預期及消費疲弱，今年已加稅貸息，中銀香港最新稅貸息較去年的1.68厘，只加價0.1厘；「財仔」的0.46厘加幅更大。可是，相比聯儲局自去年3月至今年7月已加了11次息，息口累加5.25厘至5.5厘；而本港最優惠利率（P）只加了5次，僅加0.875厘至5.875厘，反映同業的稅貸息加幅仍算克制。
總結去年的稅務貸款市況，高低息率甚參差，最低息本來是去年才加入戰團的富融（Fusion Bank），該行稅貸息只得1.17厘（以借100萬元及1年還款期計）；最高是星展的6.14厘（借150萬元及1年還款期計）。
金融機構去年稅貸息率比較
|金融機構
|最低稅貸息（厘）
|借貸額（元）
|還款期
|眾安*
|0（去年底推第3輪稅貸、須投保指定保險）
|限借10萬元
|1年
|富融*
|1.17
|100萬
|1年
|大新
|1.18
|7.5萬
|1年
|東亞
|1.32
|80萬
|1年
|信銀國際
|1.39
|150萬
|1年
|創興
|1.48
|80萬
|1年
|南商
|1.59
|100萬
|1年
|恒生
|1.62
|150萬
|兩年
|滙豐
|1.65
|150萬
|1年
|中銀香港
|1.68
|300萬
|1年
|交銀香港
|1.68
|50萬
|1年
|華僑信用財務
|1.68
|150萬
|1年
|花旗
|1.78
|150萬
|1年
|眾安*
|1.80（首輪稅貸）
|100萬
|兩年
|工銀亞洲
|2.07
|100萬
|1年
|集友
|2.08
|150萬
|1年
|上商
|2.38
|20萬
|1年
|AEON信貸財務
|3.24
|80萬
|1年
|大眾財務
|3.58
|1萬元
|1年
|星展
|6.14
|150萬
|1年
|*虛擬銀行
|註：最終息率及條款以業界公布為準
不過，素來出位的眾安（ZA Bank），去年底突變招打「零息」稅貸牌，但須成功投保忠誠保險的指定產品，首年總保費6萬元等附帶條件，再借稅貸才有超筍優惠。
至於中銀推出分期「易達錢」稅季貸款，標榜「稅季輕鬆貸就手」，貸款額最高400萬元或月薪18倍（以較低 者為準），還款期長達60個月。由即日起至11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前成功提取貸款，即可享早鳥優惠6000元現金回贈。
中銀為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線
中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，去年該行率先推出的 稅季貸款反應理想，客戶新造貸款總額按年增長近三成。今年，再接再厲率先推出稅季貸款，實際年利率低至1.78厘，更設有早鳥優惠，助客戶在稅季靈活運用資金。
此外，為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。
另中銀香港持續優化「無紙化」貸款服務，截至8月底，經電子渠道申請的私人貸款筆數按年上升逾1.5倍，客戶可透過電子渠道包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。而中銀香港發薪戶毋須提交任何文件 ，亦可經電子渠道申請，快捷方便。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪