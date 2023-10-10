內地客一次過繳付全年租金　每月2.3萬租現崇山兩房

利嘉閣地產李嘉輝表示，黃大仙現崇山5A座高層A室的租賃成交個案，單位實用面積567方呎，屬2房間隔，享獅子山山景。

李氏指，新租客為內地客，認為單位間隔合適，屋苑生活配套齊全，且鄰近地鐵站，交通購物便利，即與業主洽商議價，最終以23,000元承租，折合實用面積呎租約41元，並一次過繳付全年租金。

據悉，業主於2016年以760萬元買入上述單位，現成功租出，可享租金回報約3.6厘。

李氏補充，該屋苑現約有2個租盤，月租叫價最低由21,000元起。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機