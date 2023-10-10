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內地客一次過繳付全年租金　每月2.3萬租現崇山兩房

股樓投資 16:29 2023/10/10

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利嘉閣地產李嘉輝表示，黃大仙現崇山5A座高層A室的租賃成交個案，單位實用面積567方呎，屬2房間隔，享獅子山山景。

李氏指，新租客為內地客，認為單位間隔合適，屋苑生活配套齊全，且鄰近地鐵站，交通購物便利，即與業主洽商議價，最終以23,000元承租，折合實用面積呎租約41元，並一次過繳付全年租金。

據悉，業主於2016年以760萬元買入上述單位，現成功租出，可享租金回報約3.6厘。

李氏補充，該屋苑現約有2個租盤，月租叫價最低由21,000元起。

 

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撰文 : 蔡子俊

現崇山 利嘉閣 黃大仙 二手市場

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