▲ 【百萬富翁】香港富裕階層平均33歲賺取「第一桶金」 滙豐財管主管：相信不少港人能輕鬆賺取100萬

要成為百萬甚至千萬富翁，是不少人的夢想，據滙豐卓越理財2023新中產報告指，香港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，而且成為千萬富翁的平均年齡為45歲，每17名受訪者中，便有1名（約6%）擁有千萬元流動資產，他們亦有信心在62歲能賺得1,000萬元。

61%受訪者靠工作儲蓄賺取其第一桶金

調查指，61%受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少倚賴其他收入來源如投資所得的利潤，但要實現流動資產達1,000萬元的目標時，只有三分之一認為儲蓄是主要途徑，更多人傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值，平均將70%流動資金投放在不同類型的金融資產上。相比之下，流動資金少於1,000萬元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 （Sami Abouzahr） 表示，要賺取相當於100萬元的第一桶金，相信不少港人都能夠輕鬆達到這個重要里程碑，但要擁有足夠財富實現各項人生遠大目標則要克服不同挑戰。

受訪家長平均打算為每位子女留下1.3個物業

物業依然是建立財富及傳承計劃中不可或缺的工具。44%受訪父母表示會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193萬元。受訪者中，每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，25%受訪父母更打算子女在子女年滿18歲或之前協助他們置業，而且受訪家長平均打算為每位子女留下1.3個物業。

疲弱的宏觀經濟和投資環境是成為千萬富翁最大挑戰

不過，近期房地產市場疲弱，只有約過半數的受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點。57%受訪者預期本港住宅價格於未來12個月會下跌，更有75%受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。

近6成受訪者指，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰，其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

今年9月1至10日，滙豐合共對1,098名年齡介乎24至64 歲，流動資產規模達100萬元的人士進行線上線下的調查。

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