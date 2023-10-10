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【新股IPO】蜜雪冰城擬明年來港上市 集資78億元

股樓投資 14:33 2023/10/10

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引述外電報道，內地冰淇淋及茶飲連鎖店蜜雪冰城計劃明年來港上市，並已聘任美銀、高盛和瑞銀負責上市事宜，預計集資約10億美元（相當於約78億港元）。


 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

此前，有報道指目前至少６間內地茶飲店計劃在港股或美股上市，蜜雪冰城以外還包括滬上阿姨、茶百道、購的蜜、霸王茶姬和新時沏；由於大部分同業處於虧損狀態，難以達A股上市標準，所以投行推介這些茶飲店到境外上市。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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記者：張以正

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