hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元定存】港元定存10厘快閃息倒數 大戶存款邊間銀行賺息最多？
拆息持續偏軟，今天（10月10日）有兩間港銀調整不同存期的港元定期存款息，包括上商提高3個月年息0.1厘，新息率至4.48厘；反觀建行亞洲兩連減，剛微削兩個月年息0.05厘至4.5厘。
焦點港銀即將到期港元定存計劃
其他港銀即將到期港元定存計劃
|港銀
|年息（厘）
|存期
|門檻（元）
|備註
|大眾銀行
|4.60
|半年
|50萬元
|透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘；優惠至10月底
|華僑銀行
|4.50
|半年及9個月
|10萬
|10月推，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元，至10月10日
|集友
|4.40
|半年
|100萬
|10月5日加0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至10月11日，額滿即止
|集友
|4.35
|3個月
|100萬
|10月5日加0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至10月11日，額滿即止
|渣打
|4.30
|半年
|1萬元
|新資金，網上或SC Mobile優惠，至10月底
|工銀亞洲
|4.28*
|98天
|10萬元
|憑綠債退款到分行開立，由10月9日至20日
|南商
|4.20
|1年
|100萬
|9月29日加0.1厘，指定理財戶及新資金，至10月底
|工銀亞洲
|4.18*
|188天
|10萬元
|客戶憑綠債退款到分行開立，由 10 月 9 日至 20 日止
|工銀亞洲
|3.28*
|38天
|10萬元
|客戶憑綠債退款到分行開立，由10月9日至20日止
|*綠債退款優惠
|註：最終條款以港銀公布為準，截至10月10日
花旗料美滙指數 3個月內見104.17
港息後向繫於美息及美元等，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早指，美滙指數3個月內預測為104.17，未來半年至1年料為104.68。
此外，轉眼間10月已踏入第2周，不少超高息又陸續到期，最快是富融7天年息享10厘現正倒數，今天屆滿；至於集友賀國慶的138天年息4.5厘將於明天（11日）屆滿，匯立（WeLab Bank）買基金做定存1個月享8厘優惠至下周一（16日），東亞以綠債退款敍做3個月定存享4.88厘則於下周五（20日）截止等。
- 快閃特惠息賺息比較：
- 富融（Fusion Bank）7天享10厘：以存款100萬元計，全期賺取約273元利息；優惠至10月10日
- 眾安（ZA Bank）1個月10厘：新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人加息券，以每次存款上限兩萬元計，賺息166.7元；最多邀5人及獎賞800元，至10月底
- 工銀亞洲3個月4.9厘：以門檻80萬元計，賺息9800元，至10月底
- 工銀亞洲38天3.5厘：以門檻300萬元計，賺息10931元，至10月底
- 匯立1個月享8厘：買基金做定存，如以500萬元上限計，網站指最高可賺32,800元利息，至10月16日
- 工銀亞洲98天4.4厘：以門檻300萬元計，賺息逾3.5萬元，至10月底
- 工銀亞洲188天4.3厘：以門檻300萬元計，賺息逾6.6萬元，至10月底
- 花旗3個月5厘息：以上限800萬元計，賺息逾9.99萬元，至10月14日
- 華僑銀行9個月4.5厘：以上限800萬元計，賺息27萬元，至10月10日
- 集友3個月4.35厘：以上限3000萬元計，賺息逾32.6萬元，至10月11日
- 集友半年4.4厘：以上限3000萬元計，賺息66萬元，至10月11日
總結來看，若只以3個月期計，花旗以5厘最高息，其存款上限為800萬元，期內賺盡亦不足10萬元利息；反觀，集友相同存期年息雖只得4.35厘，惟封頂額在3000萬元，大戶可賺逾32.6萬元利息。
至於期間限定賺息王，則為集友半年期年息4.4厘，封頂額在3000萬元，期內穩袋66萬元利息。
另方面，眾安「加息星期二」今星期繼續派發加息券，用戶在App內抽扭蛋有機會獲得高達4.5厘港元3個月定存年利率（在基本年利率2.21厘及2.29厘加息券），門檻10萬元，上限300萬元。至於3個月美元定存息為4.8厘，起存額1萬美元，以30萬美元封頂。
相關文章：【港元定存】綠債退款優惠4大特色 港元定存特惠息4.88厘跑贏綠債包底息
一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】
特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪