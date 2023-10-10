【港元定存】港元定存10厘快閃息倒數 大戶存款邊間銀行賺息最多？

▲ 不少港元超高定存息現正最後召集

拆息持續偏軟，今天（10月10日）有兩間港銀調整不同存期的港元定期存款息，包括上商提高3個月年息0.1厘，新息率至4.48厘；反觀建行亞洲兩連減，剛微削兩個月年息0.05厘至4.5厘。

焦點港銀即將到期港元定存計劃

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其他港銀即將到期港元定存計劃

港銀 年息（厘） 存期 門檻（元） 備註 大眾銀行 4.60 半年 50萬元 透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘；優惠至10月底 華僑銀行 4.50 半年及9個月 10萬 10月推，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元，至10月10日 集友 4.40 半年 100萬 10月5日加0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至10月11日，額滿即止 集友 4.35 3個月 100萬 10月5日加0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至10月11日，額滿即止 渣打 4.30 半年 1萬元 新資金，網上或SC Mobile優惠，至10月底 工銀亞洲 4.28* 98天 10萬元 憑綠債退款到分行開立，由10月9日至20日 南商 4.20 1年 100萬 9月29日加0.1厘，指定理財戶及新資金，至10月底 工銀亞洲 4.18* 188天 10萬元 客戶憑綠債退款到分行開立，由 10 月 9 日至 20 日止 工銀亞洲 3.28* 38天 10萬元 客戶憑綠債退款到分行開立，由10月9日至20日止 *綠債退款優惠 註：最終條款以港銀公布為準，截至10月10日

花旗料美滙指數 3個月內見104.17

港息後向繫於美息及美元等，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早指，美滙指數3個月內預測為104.17，未來半年至1年料為104.68。

此外，轉眼間10月已踏入第2周，不少超高息又陸續到期，最快是富融7天年息享10厘現正倒數，今天屆滿；至於集友賀國慶的138天年息4.5厘將於明天（11日）屆滿，匯立（WeLab Bank）買基金做定存1個月享8厘優惠至下周一（16日），東亞以綠債退款敍做3個月定存享4.88厘則於下周五（20日）截止等。

快閃特惠息賺息比較：

富融（Fusion Bank）7天享10厘： 以存款100萬元計，全期賺取約273元利息；優惠至10月10日

以存款100萬元計，全期賺取約273元利息；優惠至10月10日 眾安（ZA Bank）1個月10厘： 新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人加息券，以每次存款上限兩萬元計，賺息166.7元；最多邀5人及獎賞800元，至10月底

新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人加息券，以每次存款上限兩萬元計，賺息166.7元；最多邀5人及獎賞800元，至10月底 工銀亞洲3個月4.9厘： 以門檻80萬元計，賺息9800元，至10月底

以門檻80萬元計，賺息9800元，至10月底 工銀亞洲38天3.5厘： 以門檻300萬元計，賺息10931元，至10月底

以門檻300萬元計，賺息10931元，至10月底 匯立1個月享8厘： 買基金做定存，如以500萬元上限計，網站指最高可賺32,800元利息，至10月16日

買基金做定存，如以500萬元上限計，網站指最高可賺32,800元利息，至10月16日 工銀亞洲98天4.4厘： 以門檻300萬元計，賺息逾3.5萬元，至10月底

以門檻300萬元計，賺息逾3.5萬元，至10月底 工銀亞洲188天4.3厘： 以門檻300萬元計，賺息逾6.6萬元，至10月底

以門檻300萬元計，賺息逾6.6萬元，至10月底 花旗3個月5厘息： 以上限800萬元計，賺息逾9.99萬元，至10月14日

以上限800萬元計，賺息逾9.99萬元，至10月14日 華僑銀行9個月4.5厘： 以上限800萬元計，賺息27萬元，至10月10日

以上限800萬元計，賺息27萬元，至10月10日 集友3個月4.35厘： 以上限3000萬元計，賺息逾32.6萬元，至10月11日

以上限3000萬元計，賺息逾32.6萬元，至10月11日 集友半年4.4厘：以上限3000萬元計，賺息66萬元，至10月11日

總結來看，若只以3個月期計，花旗以5厘最高息，其存款上限為800萬元，期內賺盡亦不足10萬元利息；反觀，集友相同存期年息雖只得4.35厘，惟封頂額在3000萬元，大戶可賺逾32.6萬元利息。

至於期間限定賺息王，則為集友半年期年息4.4厘，封頂額在3000萬元，期內穩袋66萬元利息。

另方面，眾安「加息星期二」今星期繼續派發加息券，用戶在App內抽扭蛋有機會獲得高達4.5厘港元3個月定存年利率（在基本年利率2.21厘及2.29厘加息券），門檻10萬元，上限300萬元。至於3個月美元定存息為4.8厘，起存額1萬美元，以30萬美元封頂。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】綠債退款優惠4大特色 港元定存特惠息4.88厘跑贏綠債包底息

【港元定存】3個月港元定存全城最高5厘 輕鬆賺息近10萬元

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪