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聯儲局關注債息抽升　長假期後人民幣回穩

宏觀解讀 15:12 2023/10/10

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上周五美國新增非農業職位數據異常強勁，但聯儲局不單未有吹奏就業市場持續熾熱帶來的通脹風險，反而表示債息揚升有助冷卻經濟，或降低聯儲局再度加息的逼切性。筆者認為，通脹仍處於回落趨勢，事實聯儲局並不願意冒險加息。與此同時，聯儲局亦騎虎難下，不願推翻6月底的利率預測，以免投資者錯誤解讀加息週期提早結束，導致通脹預期攀升，只能在9月份維持點陣圖預測不變。現時，聯儲局正嘗試利用債息揚升的事實，尋找年底不加息的下台階，由鷹轉鴿的立場越來越明顯，短期內美債息有望進一步回落。然而，假如中東局勢進一步升溫，能源價格飆升推高通脹，聯儲局亦只能順水推舟再加一次息。

長假期後人民銀行維持中間價指引為人民幣護航，人民幣持續在7.3水平以下整理。考慮資金流出壓力仍然顯著，人行似乎未有太大空間放寬中間價指引，穩外匯仍是當前的首要任務。雙節長假的出游數數未有帶來驚喜，但在經濟不景下消費仍能收復至疫情前水平，已屬不錯的結果，假如9月份中國經濟數據進一步改善，第四季人民幣前景不宜過份悲觀。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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