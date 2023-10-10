【國慶數據】復星旅文Club Med國慶入住率9成 三亞亞特蘭蒂斯收入增逾4倍

復星旅文（01992）公布，旗下Club Med 地中海俱樂部中國區度假村，國慶假期總營業額較2022年同期增長90%，超過2019年同期約25%，平均入住率達90%。其中，麗江、桂林度假村於9月30日至10月4日期間入住率均在94%以上，麗江度假村於10月1日至3日觸及滿房。

地中海·鄰境 （Joyview）方面，黃金海岸度假村7日入住率達到97%以上，並於9月30日至10月4日連續五日滿房，安吉度假村於10月1日至3日滿房，延慶度假村10月1日至3日入住率均在九成以上，反映出今年中秋、國慶假期國內長綫遊、城市周邊遊全綫火熱。

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集團旗下一站式娛樂休閒及綜合旅遊度假目的地三亞亞特蘭蒂斯於國慶假期期間表現強勁，營業額按年增長逾4倍，超過2019年同期約21%。平均入住率達 90%，最高日超過 97%。平均每日房價約為3,948元人民幣，其中10月1日、2日及3日平均房價均在4,400元人民幣以上。總接待人數達18.6萬人次，按年增長約257%。

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記者：李兆明