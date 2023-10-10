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淘大花園錄低市價成交　兩房438萬售　創屋苑同類新低

股樓投資 15:14 2023/10/10

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香港置業胡國安表示，九龍灣淘大花園本月暫錄得3宗成交，與上月同期約1宗比較，成交明顯增加。該行剛促成該屋苑一宗兩房戶的買賣成交，同區客斥438萬元入市，折合實用呎價約11,587元，低市價約10%，創屋苑同類型單位新低。

上述成交單位為淘大花園J座低層，實用面積約378平方呎，屬兩房間隔，向西南望東九文化中心景。胡國安稱，單位以500萬元放售後約2個月後獲同區客接洽，原業主移民故一減再減，時光倒流至2016年價錢，雙方議價後以438萬元易手，實用呎價約11,587元，建築呎價約9,050元，較市價低約10%。據悉，買家屬上車客，心儀單位價格相宜，有企理裝潢，故睇樓數次後即決定購入上述單位。

資料顯示，原業主於2018年6月以約570萬元購入上述單位，前後持貨逾5年，是次轉手帳面虧損約132萬元。

 

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

淘大花園 九龍灣 香港置業 二手市場

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