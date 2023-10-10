【電動車】希慎夥Tesla打造港島最大充電樞紐　亞洲首個V4超級充電站啟用

▲ 升級版Tesla充電設施已於利園一期、利園二期、利園三期、希慎廣場及禮頓中心落成投入服務。（希慎）

希慎今（10）宣布與電動車製造商Tesla合作，設立港島區最大型充電樞紐，並引進亞洲首個V4 超級充電站，為駕駛人士提供更流暢的充電體驗。希慎表示，是次合作不但滿足區內持分者與日俱增的電動車充電需求，並可進一步推動綠色出行，以改善銅鑼灣的路面空氣質素。

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早於2014年，希慎已率先與Tesla合作引進創新電動車科技，於利園區停車場裝設V2 超級充電器。是次升級工程將大幅增加區內的Tesla電動車充電器至165個，包括15個超級充電器及150個免費目的地充電器，使利園區成為港島區最大型的Tesla充電樞紐。

使用區內最快的超級充電器，只需15分鐘即可補充最高275公里的續航距離，為車主提供更方便快捷的電動車充電服務。

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升級版Tesla充電設施已於利園一期、利園二期、利園三期、希慎廣場及禮頓中心落成投入服務，當中包括於利園一期正式啟用的亞洲首個Tesla V4超級充電站。

V4超級充電站除了配備更長的充電線，方便車主使用外，目前的充電功率可達至每部車輛最高250kW，效能足以支援日後的更新和新增功能，以滿足用家未來對電動車充電和科技的新需求。

責任編輯：陳卓賢

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