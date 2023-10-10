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【AI換臉】研究：觀看自身DeepFake教學影片　助提升學習效率

科技 17:30 2023/10/10

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英國巴斯大學的研究發現，觀看一段利用DeepFake將自己的臉替換至別人身上的教學影片，能有助提升學習效率。（University of Bath）

近年黑客經常利用AI換臉技術DeepFake，作為網絡犯罪用途，但若把該技術用於正確途徑，也能為個人帶來正面效果。英國巴斯大學（University of Bath）的研究發現，觀看一段利用DeepFake將自己的臉替換至別人身上的教學影片，能有助提升學習效率。

【AI產品】「AI網站流量排行榜」出爐　ChatGPT穩居榜首

研究員Christof Lutteroth 表示，該發現在兩個實驗中獲得驗證。在健身實驗中，參加者觀看一段自己的臉被換至在一名更高水平的運動員身上的影片，然後模仿影片中的動作。結果顯示，參加者在觀看該影片後，無論是動作次數或時間都有所提高，而且更享受訓練。

在另一個公眾演講實驗中，同樣地，參加者觀看一段自己的臉被換至在一名優秀的演講者身上的影片，然後進行演講練習。結果亦顯示，參加者在觀看該影片後，無論是自信或演講能力都有所提升。

【Google AI】Google Cloud發布新AI搜索功能　助醫護快速尋找臨床資訊

他指出以上研究展示的例子，反映DeepFake也能成為造福世界的一種技術，透過學習自己成為導師的教學影片，將讓人更有效地變得更好。

責任編輯：陳卓賢

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