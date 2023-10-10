【內房危機】碧桂園境外債未支付到期金額4.7億 9月銷售額61.7億人幣大跌8成

碧桂園（02007）公布，公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項。公司也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

碧桂園股價周一（10日）顯著下跌，截至2時，報0.76元，跌9.5%。



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公告亦披露，集團共9筆境內公司債券本金共計約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

根據未經審計的經營數據，今年首9個月，碧桂園實現權益銷售金額約1,549.8億元人民幣，按年下降43.9%，較2021年下降65.4%。其中9月單月實現權益銷售金額約61.7億元人民幣，連續第六個月按月下跌，按年下降80.7%，較 2021年下降86.5%。

同時，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。

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記者：李兆明