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【泰加停牌】泰加保險控股被逼煞停開展阿聯酋保險業務　子公司未取當地央行批准

股市 15:50 2023/10/10

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【泰加停牌】泰加保險控股被逼煞停阿聯酋保險業務　子公司未取當地央行批准

昔日的士保險龍頭泰加保險控股 （06161） 近日突然公布，已暫時中止阿拉伯聯合酋長國的保險業務，直至取得相關批准及許可，泰加保險控股解釋，籌備之初，獲一直與阿聯酋政府磋商，並諮詢當地法律顧問，以為子公司可於阿拉伯聯合酋長國開展保險業務。

泰加保險控股表示，在準備工作後期，「本公司了解到，阿聯酋子公司須向阿拉伯聯合酋長國中央銀行申請批准，方可進行保險業務活動」。泰加保險控股強調，將繼續盡最大努力取得當地保險中介機構許可，以恢復其保險業務。

泰加保險控股今年3月初披露，主席兼大股東吳宇向公司饋贈資產淨值8.4萬港元的阿聯酋保險公司予泰加，但前提是泰加保險控股要完成必要的當地登記程序，吳宇才會將該阿聯酋保險公司注入集團。

泰加保險獲主要股東饋贈阿聯酋保險公司，可見【下一頁

復牌指引要求泰加保險控股有足夠業務運作

泰加保險控股最新亦披露，吳宇擔任前子公司泰加保險董事期間，與泰加保險所進行部分交易，遭提出法律訴訟，據公司了解訴訟尚未結束。

泰加保險控股目前仍在停牌，並於7月14日接獲聯交所上市委員會作出除牌決定，公司隨後向聯交所上市覆核委員會提交覆核申請。

根據泰加保險控股此前接獲的復牌指引，泰加保險控股要證明公司有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，其證券才得以繼續上市。

年初開展保險服務解決方案業務

泰加保險控股提到，今年初已開展保險服務解決方案業務，並已與數家香港及中國保險中介人及金融服務公司已取得或正落實服務合約，總金額超過3,000萬元。

集團認為，保險服務解決方案業務是一項可持續及可行的業務，將繼續拓展營運團隊，僱用或聘請更多技術人員及精算師；及其客戶群，並於香港、中國、台灣及中東地區取得合同。

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