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【AI產品】「AI網站流量排行榜」出爐　ChatGPT穩居榜首

科技 16:30 2023/10/10

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排行榜中，ChatGPT排行第一位，佔整個榜總流量的60%；第二位則是主打個性化AI 聊天機械人的Character.ai；排名第三是Google Bard。（法新社）

自OpenAI發布ChatGPT後，AI熱潮已持續近一年，不少人都曾體驗不同的AI工具。美國創投公司「a16z」日前公布「AI網站流量排行榜」，對市面流量最高的50款面向C端用戶開放的AI產品進行排名，當中ChatGPT穩居榜首。

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a16z表示，此次排名主要參考來網絡分析公司SimilarWeb截至2023年6月的網站流量數據，對於有App的產品則是以估算流量數據，並進行加權；惟該排行榜中並不包括「沒有提供網頁版」的產品，也並未統計類似Midjourney等需食賴Discord等第三方平台來運作的產品。

在該排行榜中，ChatGPT排行第一位，佔整個榜總流量的60%；第二位則是主打個性化AI 聊天機械人的Character.ai；排名第三是Google Bard。整體而言，對話類生成式AI模型的流量佔比高達68.7%，a16z指出，絕大多數海外用戶在體驗AI產品時，都是以嚐鮮心態為主，並用作娛樂用途。

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至於Runway、Stable Disffusion一類傾向於「生產力」的影音圖片類AI，其受眾則比較少，例如微軟（Microsoft）旗的剪輯類AI軟件Clipchamp就排名第19位，而Stable Disffusion僅排至第36名。

責任編輯：陳卓賢

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