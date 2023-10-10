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【新股IPO】畢馬威中國：香港首3季新股集資246億、差過印度　惟有望年底重返全球五甲

新股IPO 14:06 2023/10/10

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畢馬威中國：香港首3季新股集資246億　惟有望年底重返全球五甲

畢馬威中國發表報告指，本港IPO市場短期內仍面臨挑戰，首三季新股集資額為246億元，按年跌15%，全球排名跌至第八位，但上市申請宗數不斷增加，截至今年9月底已有約110宗，預計港股市場集資額排名有望在年底重返首五位。

畢馬威稱，港交所 （00388） 最近發布有關GEM改革的諮詢文件，港府亦已成立促進股票市場流動性專責小組， 加上持續完善的上市制度，有助本港加強多元化和多層次的資本市場發展，維持作為主要國際金融中心的競爭力。

畢馬威：首三季IPO交易所集資額排名

1. 上海證券交易所

2. 深圳證券交易所

3. 美國納斯達克證券交易所

4. 紐約證券交易所

5. 印度國家證券交易所

首三季錄44宗IPO上市

畢馬威總結首三季，本港共錄44宗IPO上市，集資額為246億港元，分別按年下跌65%及15%，而集資金額最大宗的IPO來自消費品市場，佔34%；其次是信息科技、媒體及電信業，以及醫療保健及生命科學，均佔21%。

畢馬威又指，A股IPO市場繼續領先全球，年初至今累積貢獻全球募資總額約一半，宗數則佔全球約五分之一，其中上交所和深交所分別募資287億美元和198億美元，但仍較去年同期分別減少42%和23%。儘管集資總額有所下降，A股IPO申請宗數仍然相對穩定，目前約有820間企業申請上市。

中證監短期調整IPO速度 畢馬威料A股未來數年仍高踞全球

中證監等早前宣布措施，包括調整IPO和再融資的發展速度、降低證券交易印花稅、限制股權稀釋。畢馬威資本市場合夥人劉大昌認為，措施有望在短期內平衡IPO步伐，並促進資本市場更健康和可持續的長遠發展，隨著金融監管措施不斷完善，加上上市申請數目保持穩定，A股證券交易所在未來幾年將繼續高踞全球IPO排行前列。

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記者：伍鍵文

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