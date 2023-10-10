【金屬資源】內地銅業大亨邁科集團創辦人何金碧失聯　傳遭內地警方拘留審問

▲ 【高管失聯】內地銅業大亨邁科集團創辦人何金碧失聯 傳遭內地警方拘留審問

有外電引述消息指，內地最大銅貿易商邁科集團（Maike Group）創辦人何金碧失聯，相信他已被內地警方拘留審問，消息人士未有說明何金碧被拘留的原因。邁科集團去年陷入流動性危機，債權人開始針對邁科及何金碧發起法律行動，去年9月有報道指，邁科集團交易活動已基本停止。

報道引述知情人士稱，邁科集團員工已經至少一天沒有何金碧的消息了，並被告知何金碧在家鄉陝西省遭警方帶走，報道指，曾多次嘗試透過電話和短訊聯繫何金碧及其家人，但均未成功，邁科集團拒絕發表評論，陝西省公安廳沒有回覆。

邁科集團去年陷流動性危機

邁科集團此前負責中國銅進口量的四分之一，故集團垮台引起了整個行業的震動。邁科集團持續停止業務亦對中國銅貿易夜場的流動性造成壓力，今年二月，邁科向法院提出「初步重組」請求，尋求重新開始金屬交易，

今年，邁科集團在香港遭荷蘭國際集團（ING Groep NV）起訴，指控公司未償還債務 1.47 億美元。根據法庭文件，該案涉及邁科一家貿易部門所欠的逾期付款。

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責任編輯：李哲毅